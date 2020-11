Argentina: Fernandez in isolamento nonostante primo tampone negativo, "sto bene e sono asintomatico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha dichiarato di sentirsi bene e di non presentare alcun tipo di sintomo mentre rispetta il protocollo di isolamento imposto per essere stato in stretto contatto con un funzionario risultato positivo ieri al Covid-19. In una serie di messaggi sul suo profilo twitter, Fernandez precisa che passerà i prossimi giorni di quarantena nella residenza presidenziale di Olivos. Il presidente, secondo quanto ha riferito in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano "Infobae", sarà sottoposto ad un nuovo tampone nel corso di questo fine settimana e ad un terzo esame martedì 17 o mercoledì 18. "Se risulteranno negativi giovedì prossimo sarà libero", ha affermato Fernandez. (segue) (Abu)