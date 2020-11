Argentina: Fernandez in isolamento nonostante primo tampone negativo, "sto bene e sono asintomatico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In isolamento preventivo sono anche il ministro degli Esteri, Felipe Solà, e degli Interni Wado de Pedro. Tutti hanno fatto parte della delegazione che ha accompagnato lunedì scorso l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, fino al confine con il suo paese, attività nel corso della quale, come testimoniano innumerevoli foto e video, sono stati violati in varie occasioni i protocolli minimi sia di distanziamento sociale che di uso obbligatorio delle mascherine. Oggetto di polemica in particolare, una foto diffusa dall'ufficio stampa di Morales, in cui lo stesso leader cocalero è ritratto a cena in una trattoria della località argentina di La Quiaca, presenti Fernandez, Beliz, Solà e De Pedro. La foto dimostra la assoluta mancanza di rispetto del protocollo di distanziamento sociale attualmente in vigore nel paese. (Abu)