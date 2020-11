Covid: Mascherine tricolori, blitz contro sedi Amazon in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre l’Italia collassa, Amazon ingrassa”. E’ questo lo striscione esibito davanti a agli uffici e ai centri distribuzione Amazon da Nord a Sud. Decine di “blitz” pacifici, con bandiere tricolori e cartelli con il volto gaudente di Jeff Bezos, "per denunciare l’ulteriore squilibrio causato dall’emergenza Covid-19 - spiegano le Mascherine tricolori - Da una parte centinaia di migliaia di piccole e medie attività rischiano di chiudere per sempre a causa di lockdown, restrizioni e assenza di un vero sostegno da parte del governo, dall’altra le grandi multinazionali che sfruttano la crisi per raddoppiare il fatturato. Esemplare il caso dei giganti del web: Jeff Bezos (Amazon) ha incrementato il proprio patrimonio personale di circa 74 miliardi (+70 per cento) e ora vanta una fortuna di oltre 200 miliardi, Bill Gates (Microsoft) passa da 98 miliardi a 118 (+20,4 per cento), Mark Zuckerberg (Facebook) da 54,7 a 97,7 (+ 78 per cento), Eric Yuan (Zoom) da 5,5 a 24,7 miliardi (+349 per cento). Sono piattaforme e servizi privati che a causa delle restrizioni tutti siamo costretti ad utilizzare. Un sistema che ingrassa a dismisura le grandi multinazionali e devasta il nostro tessuto economico, uccide la piccola e media proprietà e causa milioni di disoccupati". Per i manifestanti "Amazon è un simbolo, non a caso quando si fa riferimento alla 'nuova normalità' che ci attende si parla anche di 'amazonizzazione' della società. Da una parte grandi società ormai più potenti di intere nazioni (lo stesso Jeff Bezos, Ceo di Amazon, è l’uomo più ricco del mondo e vanta un patrimonio pari a quello del Pil della Grecia o della Nuova Zelanda), dall’altra una massa di 'nuovi schiavi' composta da lavoratori sottopagati e senza tutele - magari sorvegliati con un braccialetto elettronico in stile Amazon - e da disoccupati in grado di sopravvivere solo grazie ad un reddito universale". (segue) (Ren)