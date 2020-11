Ambiente: Novelli (M5s Lazio), clima positivo e di collaborazione su parco Marcigliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un clima positivo e di collaborazione nel corso le audizioni di oggi in commissione sul Piano d'assetto della Riserva naturale della Marcigliana. Si tratta di un parco molto esteso che comprende il versante a nord-est di Roma sul lato della Nomentana. Un'area che conosco molto bene e che mi sta molto a cuore provenendo da quel territorio". Così in una nota Valerio Novelli, consigliere M5s alla Regione Lazio, presidente della commissione Agricoltura e ambiente. "La Riserva naturale della Marcigliana - aggiunge - è un parco a forte vocazione agricola, dove la sfida è coniugare da un lato la fruizione del parco e dell'altro lo sviluppo ed il lavoro delle aziende agricole all'interno della riserva naturale". (segue) (Com)