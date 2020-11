Finanza: Meloni, da Fd'I interrogazione a Gualtieri su Borsa italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, annuncia che Fd'I "depositerà nelle prossime ore un'interrogazione al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per capire le ragioni che hanno spinto il governo Conte a privilegiare l'offerta della francese Euronext, sia pure con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti e Intesa Sanpaolo, per la cessione di Borsa italiana. Parliamo - continua la parlamentare in una nota - di un'operazione estremamente importante e delicata per il sistema economico e produttivo italiano della quale il Parlamento non è stato adeguamento informato, come denunciato dal Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) nella relazione sulla tutela degli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo". Meloni aggiunge: "Chiediamo di conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno portato ad escludere le offerte presentate da Swiss Exchange e Deutsche Börse, seppure fossero economicamente più vantaggiose. Su questo, e tanti altri aspetti, la clamorosa reticenza del ministro dell'Economia nell'audizione segretata al Copasir non ci rassicura e pone altri interrogativi. Fratelli d'Italia pretende risposte chiare: vogliamo sapere - conclude la deputata - perché il mercato borsistico nazionale è finito di fatto sotto controllo francese e il governo abbia in questo modo favorito Parigi nella sua storica strategia di predominio finanziario in Europa. Difenderemo gli interessi nazionali italiani ad ogni costo". (Com)