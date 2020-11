Cooperazione: Commissione Ue approva accordi di garanzia finanziaria per 990 milioni di euro, focus su Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha concluso oggi dieci accordi di garanzia finanziaria del valore di 990 milioni di euro con istituzioni finanziarie partner che fanno parte del Fondo europeo per la sostenibilità Sviluppo (Efsd), il braccio finanziario del piano per gli investimenti esterni (Pei). L'intesa, riferisce la Commissione in una nota, rappresenta un importante passo avanti per stimolare gli investimenti in Africa e nel vicinato dell'Unione europea e contribuendo a stimolare la ripresa globale dalla pandemia. Insieme, queste garanzie dovrebbero generare fino a 10 miliardi di euro di investimenti complessivi. "Firmando questi accordi, l'Ue ha concluso oggi con quasi due mesi di anticipo l'attuazione della garanzia globale del piano per gli investimenti esterni. Ora le nostre istituzioni finanziarie partner possono utilizzare tutte le garanzie individuali del Piano per generare miliardi di euro in investimenti tanto necessari, in particolare in tutta l'Africa", ha dichiarato il Commissario per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen, precisando che l'iniziativa contribuirà anche a finanziare un'importante espansione della generazione di energia rinnovabile, "assicurando che la ripresa dalla pandemia sia verde, digitale, giusta e resiliente". Per il commissario per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi, gli accordi di garanzia che firmiamo oggi "dimostrano chiaramente l'efficace partenariato stabilito tra la Commissione europea e le istituzioni finanziarie internazionali a sostegno dei nostri paesi partner", ricordando che con la firma la Commissione europea "si assicura più di 500 milioni di euro per sostenere i paesi del vicinato dell'Ue", stimolando la ripresa economica e rendendoli più resilienti alle crisi future. (segue) (Beb)