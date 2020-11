Cooperazione: Commissione Ue approva accordi di garanzia finanziaria per 990 milioni di euro, focus su Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi di garanzia includono la garanzia di 400 milioni di euro annunciata in precedenza - che integra la sovvenzione Ue aggiuntiva di 100 milioni di euro annunciata oggi - per lo strumento Covax, per sviluppare i vaccini Covid-19 e garantire un accesso equo una volta disponibili. Altri accordi per garanzie pari a 370 milioni di euro aiuteranno le piccole imprese a restare a galla e continuare a crescere di fronte alla pandemia Covid-19. Tutte queste garanzie, spiega la Commissione, fanno parte della risposta di Team Europe al Covid-19, un pacchetto di supporto combinato per i nostri paesi partner dell'Ue, dei suoi Stati membri e delle istituzioni finanziarie europee. Segnano inoltre il completamento con successo dell'Efsd e porteranno gli investimenti tanto necessari ai paesi partner in Africa e nel vicinato dell'Ue. Queste garanzie fanno parte del piano per gli investimenti esterni dell'Ue, che sta mobilitando oltre 50 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati ​​per lo sviluppo sostenibile nei paesi confinanti con l'UE e in Africa utilizzando 5 miliardi di euro di fondi dell'UE nell'ambito dell'Efsd. (segue) (Beb)