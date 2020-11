Cooperazione: Commissione Ue approva accordi di garanzia finanziaria per 990 milioni di euro, focus su Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Piattaforma europea per la salute è una garanzia di 438 milioni di euro conclusa con la Banca europea per gli investimenti (Bei), che ridurrà e rimuoverà i vincoli di finanziamento per l'accesso ai vaccini Covid-19 e ai servizi diagnostici relativi alla salute nell'Africa sub-sahariana. Ha due componenti: la prima ammonta a 400 milioni di euro e si concentra sull'ampliamento dell'accesso ai futuri vaccini Covid-19 in Africa e nel vicinato dell'Ue. Il secondo arriva a 38 milioni di euro e migliorerà l'accesso a servizi diagnostici sanitari di alta qualità per le comunità a basso reddito nell'Africa subsahariana, in particolare nelle zone rurali. Consentirà collaborazioni tra governi e laboratori del settore privato e aziende diagnostiche. (segue) (Beb)