Cooperazione: Commissione Ue approva accordi di garanzia finanziaria per 990 milioni di euro, focus su Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La garanzia InclusiFi, invece, ammonta a 60 milioni di euro con Cdp, l'istituto italiano per il finanziamento dello sviluppo, e sosterrà le imprenditrici e gli uomini d'affari locali nell'Africa sub-sahariana e nel vicinato dell'Ue, che hanno difficoltà ad accedere a prestiti e capitali per avviare o espandere la propria attività. La garanzia contribuirà ad aumentare l'accesso ai finanziamenti per le piccole imprese (Msme) guidate da donne, giovani e migranti e incoraggerà le banche locali ad aumentare i loro prestiti. In tal modo, creerà posti di lavoro e ridurrà le disuguaglianze. InclusiFi aiuterà anche le banche locali e altre istituzioni finanziarie locali ad affrontare le sfide causate dalla pandemia COVID-19. Una parte della garanzia consentirà alle comunità della diaspora in Europa di investire in piccole imprese nei loro paesi di origine. (segue) (Beb)