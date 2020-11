Cooperazione: Commissione Ue approva accordi di garanzia finanziaria per 990 milioni di euro, focus su Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di garanzia AgreenFi, da 160 milioni di euro, è firmato con Afd, l'agenzia francese di cooperazione allo sviluppo, e Proparco, l'istituto finanziario francese per lo sviluppo. Si rivolge alle piccole imprese dell'Africa sub-sahariana e del vicinato dell'Ue, con particolare attenzione alle Msme nel settore agricolo, nelle zone rurali e a quelle particolarmente colpite dalla pandemia Covid-19. La garanzia renderà più accessibile il prestito, contribuendo a sostenere le loro attività. Seguono poi la Garanzia europea per l'energia rinnovabile, accordi del valore di 62 milioni di euro firmati con la francese Afd ed in partnership con l'italiana Cdp, e mirano a promuovere soluzioni di energia rinnovabile riducendo il rischio di prelievo dei progetti energetici - il rischio di non essere pagati per l'energia venduta. Fornendo una copertura parziale del rischio, queste garanzie daranno agli investitori maggiore certezza e quindi un maggiore incentivo a investire o finanziare un progetto di energia rinnovabile. Queste garanzie dovrebbero dare accesso all'elettricità a oltre un milione di persone. (segue) (Beb)