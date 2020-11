Cooperazione: Commissione Ue approva accordi di garanzia finanziaria per 990 milioni di euro, focus su Africa (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una garanzia di 150 milioni di euro è poi stata conclusa con con KfW, la Banca tedesca per lo sviluppo, e il Currency Exchange Fund (Tcx) e mira ad aumentare l'uso della valuta locale nel finanziamento dello sviluppo. Aumenta la capacità di rischio per Tcx e consente al fondo di crescere anche in circostanze difficili come la pandemia Covid-19. La maggiore capacità di Tcx consentirà alle istituzioni finanziarie di prestare di più a persone e imprese nell'Africa sub-sahariana e nel vicinato europeo, senza esporre i mutuatari a un rischio di cambio senza precedenti. Il programma rende le istituzioni finanziarie più stabili e crea capacità di prestito in valuta locale. Infine, è stato approvato un Programma municipale, infrastrutturale e di resilienza industriale da 100 milioni di euro con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), iniziativa che sosterrà gli investimenti municipali, industriali e infrastrutturali nel vicinato meridionale e orientale dell'Ue, che sono stati colpiti dalla pandemia Covid-19. Il programma sostiene anche la transizione verso economie verdi, a basse emissioni di carbonio e resistenti al clima. Lo fa sostenendo investimenti in infrastrutture di città verdi, catene logistiche verdi, efficienza energetica e trasferimenti di tecnologia verde nei processi industriali, operazioni commerciali ed edifici. La garanzia contribuirà a migliorare le infrastrutture e i servizi municipali, aumentare l'efficienza energetica e idrica e creare posti di lavoro nel vicinato dell'Ue. (Beb)