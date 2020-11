Ungheria: portavoce governo risponde a critiche su proposta di legge contro adozioni gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ha recentemente codificato in una proposta di legge "quello che è abbastanza chiaro, ovvero che la crescita dei figli è governata da regole speciali proprie". Lo ha scritto Zoltan Kovacs, portavoce del governo ungherese, in una serie di messaggi su Twitter in cui replica alle accuse contro l'iniziativa. A suo avviso la modifica proposta non afferma che i bambini vanno allevati secondo "un'interpretazione cristiana dei ruoli di genere", ma secondo "la definizione scientifica di genere, per lo sviluppo indisturbato del bambino secondo il suo genere alla nascita". Per quanto riguarda le coppie omosessuali, "nulla in Ungheria limita la loro convivenza, già iscritta in passato nella legislazione", continua l'intervento. Purtroppo Bruxelles, in collaborazione con membri preminenti della "orchestra Soros", continua "a criticare gli Stati membri anziché investire le proprie energie nell'aiutarli a difendersi contro il coronavirus", ha affermato Kovacs. (segue) (Vap)