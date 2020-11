Ungheria: portavoce governo risponde a critiche su proposta di legge contro adozioni gay (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ungherese ha elaborato un progetto di legge che andrebbe a vietare l'istituto dell'adozione da parte di coppie dello stesso sesso. L'esecutivo guidato dal partito Fidesz ha inoltre proposto un emendamento al testo costituzionale in cui si specifica la necessità di educare i bambini attraverso "un'interpretazione cristiana" dei ruoli di genere". Le organizzazioni per i diritti civili in Ungheria hanno criticato il premier Viktor Orban e il suo governo per queste iniziative di legge, ricordando come in questo particolare momento sono vietate le proteste nel paese. I progetti di legge sono stati presentati al parlamento ungherese nella tarda serata di ieri, poco prima che le severe restrizioni alla circolazione entrassero in vigore, a partire da mercoledì. La proposta di legge dell'esecutivo afferma che solo le coppie sposate possono adottare bambini, mentre le persone single possono farlo solo con il permesso speciale del ministro incaricato degli Affari familiari. (Vap)