Covid: Galli (Sacco), oggi pressione significativa su pronto soccorso, persone ci pensano bene prima di venire

- "Stamattina c'era una pressione molto significativa e una quantità di codici rossi e gialli al pronto soccorso, l'ospedale è carico di pazienti e tanto spazio non c'è e non ci sarà nei prossimi giorni". Lo ha detto il professor Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano intervenendo a Sky Tg24. "Stamattina – ha precisato Galli – ci sono stati 14 codici rossi, 21 gialli e 23 verdi: la proporzione parla da sola e la sensazione è che i codici verdi siano arrivati in ospedale dopo averci pensato un po' e non aver avuto risposte sufficienti dal sistema territoriale. Le persone ci pensano due volte prima di venire". (Rem)