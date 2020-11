Toscana: Mazzeo, risparmi da tagli a indennità consiglieri andranno a settori in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse accantonate conseguenti alla riduzione delle indennità degli uffici di presidenza delle commissioni insediate oggi saranno impiegate a stretto giro, tramite una variazione di bilancio, per sostenere i settori più in difficoltà". Lo ha annunciato il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo che ha aggiunto: “Ho in mente una serie di proposte che metterò nero su bianco nelle prossime settimane. Da subito ci occuperemo del mondo della cultura e dello spettacolo che attraversano un momento di particolare criticità. A loro, e a seguire ad altri settori, vogliamo far arrivare tutto il nostro sostegno”. Mazzeo ha aggiunto: “Il momento impone scelte e politiche anche difficili e come consiglio abbiamo voluto dare sin da subito un segnale chiaro con la costituzione della nuova commissione dedicata alla cultura e all'istruzione”. Quindi ha proseguito: “In un momento in cui si chiudono scuole e musei abbiamo rimesso al centro dell’agenda consiliare la scuola, la ricerca e l’università senza tuttavia alcun aggravio di costi, ma anzi producendo subito risparmi”. (Ren)