Aerospazio: Ariel, l’occhio nello spazio che indagherà le atmosfere degli esopianeti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’adozione della missione Ariel da parte di Esa è il risultato del grande lavoro della comunità scientifica internazionale a cui l’Italia ha dato un contributo importante. In particolare, Ariel sta dando a tanti giovani ricercatori l’opportunità di inserirsi in un progetto internazionale di grande respiro, rimanendo in Italia e crescendo scientificamente,” spiega Micela. “I dati di Ariel consentiranno per la prima volta alla comunità scientifica mondiale di studiare in profondità la natura fisica di non meno di 1000 esopianeti e la composizione chimica delle loro atmosfere: una rivoluzione per la comprensione dell’Universo in generale e per la formazione ed evoluzione dei sistemi planetari in particolare,” aggiunge Malaguti. “Ariel è la terza missione dell’Esa, dopo Cheops e Plato, dedicata allo studio dei pianeti extra-solari e garantirà,” sottolinea Barbara Negri, capo Unità osservazione e esplorazione universo di Asi, “il consolidamento della leadership europea nell’ambito di questa nuova tematica scientifica. L’Italia ha un eccellente background scientifico e industriale in questo campo, derivato dalla partecipazione alle missioni Cheops e Plato. La partecipazione alla missione Ariel permetterà alla comunità scientifica e all’industria nazionale di valorizzare ulteriormente le conoscenze e le capacità acquisite”. (segue) (Com)