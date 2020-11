Migranti: Di Maio, migrazioni fenomeni costanti ma devono essere gestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I flussi migratori sono fenomeni costanti che hanno accompagnato da sempre la storia dell'Europa, ma devono essere gestiti, altrimenti ci si ritrova sempre a rincorrere un'emergenza dopo l'altra senza vederne la fine. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Le Monde". "In un momento delicato come questo – ha detto il titolare della Farnesina – in cui siamo già siamo in forte sofferenza per la pandemia, non possiamo permetterci ingressi incontrollati in Europa". "Abbiamo bisogno di un cambio di passo da parte dell'Unione Europea e ne abbiamo bisogno subito. La proposta della Commissione per un Nuovo Patto su Migrazione e Asilo è al momento incompleta. Se si dichiara di voler superare l'Accordo di Dublino, occorre anzitutto rivedere il meccanismo che addossa gli oneri di accoglienza allo Stato di primo approdo", ha spiegato il ministro. "Allo stesso modo, bisogna sciogliere il nodo dei rimpatri: dovrebbero essere non solo coordinati, ma anche finanziati dall'Unione europea. Occorre mettere fine agli ingressi illegali, chi vuole entrare in Europa deve poterlo fare solo legalmente", ha aggiunto Di Maio. (Frp)