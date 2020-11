Urbanistica: Iorio (M5s), si apre nuova fase su procedure affrancazione a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova fase per le procedure di affrancazione in campo urbanistico a Roma. In un post su Facebook la consigliera del M5s in Campidoglio, Donatella Iorio, spiega: "Dopo anni di assiduo impegno su questo tema complesso che coinvolge tantissime famiglie romane ci troviamo finalmente dinanzi a una svolta sia per l’entrata in vigore del decreto attuativo, che si attendeva da circa due anni, sia grazie alle attività di semplificazione portate avanti costantemente da questa amministrazione". Iorio, ex presidente della commissione urbanistica, poi precisa che "a oggi sono state completate 1.443 istanze di affrancazione e 21 atti di trasformazione, che tutte le pratiche di affrancazione urgentate sono in fase di completamento e che le ultime 50 saranno concluse entro Natale". Ricorda la pubblicazione del decreto legge sulla "rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata" e quanto stabilito dalla delibera di giunta 103/2020 sulla semplificazione delle modalità per presentare le istanze. "In merito alle procedure di trasformazione nelle precedenti delibere ed atti votati dall’Aula era stato dato mandato agli uffici di verificare quali fossero i Piani di zona da poter mettere in trasformazione" e inoltre "era stato dato indirizzo di aggiornare le stime dei valori venali delle aree. Nella seduta di commissione del 9 agosto 2019 - sottolinea - gli Uffici avevano riferito di aver già avviato un percorso finalizzato all’aggiornamento dei valori venali e che era stato stilato un elenco con ulteriori 10 Piani di zona da poter mandare in trasformazione". (segue) (Rer)