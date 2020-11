Urbanistica: Iorio (M5s), si apre nuova fase su procedure affrancazione a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre cose Iorio infine ricorda che "le entrate derivanti dalle procedure di trasformazione/affrancazione" sono "vincolate al completamento delle opere di urbanizzazione all'interno dei Piani di zona non ultimati e per questo è stato creato un apposito capitolo di bilancio" e che "in merito alla possibilità di rateizzazione del corrispettivo di affrancazione, già prevista dalla nostra delibera, la stessa viene confermata dal Decreto attuativo consentendo la stipula della convenzione sin dal pagamento della prima rata, previo rilascio di fideiussione". "Vorrei ringraziare gli uffici che hanno proseguito, nonostante l’emergenza Covid, a stipulare le convenzioni integrative e che in questa fase di transizione hanno continuato a lavorare in modo da poter recepire immediatamente le nuove prescrizioni impartite dal decreto", conclude. (Rer)