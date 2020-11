Imprese: Terna, due incontri digitali per conoscere progetto razionalizzazione rete tra Dolo e Camin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’avvio del procedimento autorizzativo della per la razionalizzazione della rete in alta tensione tra Dolo e Camin da parte del ministero dello Sviluppo economico, nei giorni 17 e 18 novembre alle ore 17, Terna organizza due appuntamenti interattivi online “Terna Incontra” con l’obiettivo di divulgare nel modo più ampio possibile la conoscenza dell’opera tra la popolazione. Stando al relativo comunicato stampa, a questo proposito, l’azienda ha provveduto a consegnare materiale informativo direttamente nelle case dei cittadini residenti nelle aree interessate dall’opera e reso disponibile la loro consultazione presso le sedi dei comuni coinvolti dal progetto. Il 17 e il 18 novembre sarà quindi possibile partecipare ad una presentazione, in diretta web, che approfondirà ogni aspetto del progetto: prima, durante e anche dopo i “Terna Incontra” digitali sarà possibile porre eventuali domande a Terna inviando i propri quesiti all’indirizzo dolocamin@terna.it. Domani, prosegue la nota, sarà inoltre pubblicato sulla stampa locale e nazionale l’avviso legale contenente l’elenco delle particelle relative alle aree potenzialmente interessate dalle opere, situate nei comuni di Dolo, Camponogara, Stra, Fossò e Vigonovo in provincia di Venezia e nel comune di Padova. (Com)