Vaccini: Galli (Sacco), assolutamente palese che ci siano ritardi in Lombardia

- "La vaccinazione antinfluenzale era il caso che partisse in maniera efficiente da diversi giorni a questa parte, perché ora non solo siamo in ritardo, ma la recrudescenza dell'epidemia limita la possibilità delle persone di accedere alla vaccinazione. Che ci siano dei ritardi, in particolare in Lombardia, mi sembra assolutamente palese". Lo ha detto il professor Massimo Galli dell'ospedale Sacco di Milano, intervenendo a Sky Tg24.(Rem)