Scuola: Usb, prefetto Roma chiede a Campidoglio verifica normative anti-Covid nidi

- L'Unione sindacale di base martedì 10 novembre ha scritto una lettera ufficiale sulla mancata adozione di misure contro il Covid-19 nei servizi educativi e scolastici (fascia 0-6 anni) gestiti dai Municipi di Roma Capitale. "Il primo dei destinatari, il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, si è immediatamente attivato chiedendo già mercoledì 11 una verifica urgente a Luisa Massimiani, direttora del Dipartimento dei servizi educativi e scolastici". E' quanto si legge in una nota di Usb. "La Prefettura in buona sostanza ha ritenuto di dare seguito alla denuncia Usb chiedendo a Roma Capitale di fornire 'diretto riscontro alla sigla sindacale e aggiornate notizie a questa Prefettura'. Non una sterile e gratuita lamentela, dunque, la nostra lettera, ma un elenco dettagliato di mancanze e omissioni ritenute degne di approfondimento, alcune delle quali di basilare importanza vista l'età tenerissima dei bambini che frequentano i nidi: fornitura di semplici mascherine chirurgiche anziché Ffp2, assenza di camici monouso, carenza di gel igienizzanti, di prodotti per l'igienizzazione di ciucci e biberon, mancata igienizzazione di bagni e spogliatoi etc. Sullo sfondo - continua Usb - restano le questioni strutturali, come la carenza di personale, la formazione dello stesso in chiave anti-contagio e l'adeguamento degli edifici alle nuove esigenze di carattere sanitario". Usb servizi educativi e scolastici ringrazia "il Prefetto di Roma e resta in attesa di comunicazioni da parte dell'amministrazione comunale capitolina, riaffermando il proprio impegno nel garantire salute e sicurezza dei bambini, delle loro famiglie e delle lavoratrici tutte".(Com)