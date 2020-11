Vaccini: Didonè (Fnp Cisl), per quando ne dica Gallera, molti lombardi non li hanno gratis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per quanto ne dica l’assessore Giulio Gallera oggi in Lombardia molti cittadini delle categorie non riescono a fare il vaccino antinfluenzale gratuitamente. Sono le persone con priorità in termini di fragilità a cui regione Lombardia aveva ‘raccomandato’ di vaccinarsi con una circolare del 8 ottobre 2020, nella quale ha messo nero su bianco un preciso scadenziario anche per la consegna dei vaccini con inizio il 19 ottobre e fine a metà novembre”. Così in una nota, Emilio Didoné, segretario generale Fnp Cisl Lombardia, che si rivolge direttamente all’assessore regionale al Welfare: “Assessore Gallera: se si ordinano i vaccini a ottobre, offrendo anche cinque volte in più il prezzo di mercato e ci sono volute dieci gare di acquisto, molte delle quali andate deserte, qualche pasticcio forse c'è stato in qualche ufficio di Regione Lombardia. In Emilia Romagna, nel Lazio, nel Veneto, ma anche in Puglia e in Sicilia, questi problemi non ci sono, in Lombardia sì”. “La Lombardia - spiega la nota sindacale - ha fatto dieci gare per vaccini antinfluenzali di cui l'ultima a ottobre. E complessivamente ha ordinato, per una popolazione di circa dieci milioni di persone, poco più due milioni di dosi che non bastano neanche per i 2.768.000 cittadini definiti ‘massimale raccomandato e aggiuntivo gratuito’, con un target di copertura al 75 per cento. E non prendiamo in esame la possibilità che la richiesta di vaccinazione dei cittadini in Lombardia possa arrivare al 95 per cento, considerata la copertura ottimale a livello scientifico internazionale”. (segue) (com)