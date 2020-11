Vaccini: Didonè (Fnp Cisl), per quando ne dica Gallera, molti lombardi non li hanno gratis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fnp Cisl Lombardia ricorda che alcune strutture private milanesi stanno offrendo la possibilità di vaccinarsi a pagamento per una cifra che oscilla da cinquanta a settanta euro, “più di tre volte rispetto all'anno scorso”. “Anche che importanti banche - prosegue Didoné - hanno vaccinato gratuitamente tutto il loro personale. Insomma, anche una banca privata trova sul mercato 50mila vaccini da un giorno all'altro, ma Regione Lombardia non è in grado di garantire i vaccini ai suoi cittadini, costretti in molti casi a rivolgersi al privato e pagare per le mancate risposte di questi giorni. Evidentemente qualcosa non ha funzionato”. “Presidente Fontana e Assessore Gallera – conclude il segretario - la salute è una cosa seria e si è perso troppo tempo in chiacchiere. Assumetevi le vostre responsabilità e non perdete altro tempo. Quest’anno è importante che si vaccinino in tanti, soprattutto gli anziani e le persone fragili, ne va della nostra salute e della tenuta del sistema sanitario”. (com)