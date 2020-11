Covid: protocollo d'intesa Medicina solidale e Roma Capitale per sostegno ai più fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già dal primo novembre 2020, grazie al sostegno dell'Elemosineria Apostolica, sono stati garantiti gratuitamente i tamponi per lo screening anti Covid alle persone senza fissa dimora. Iniziativa che si è resa possibile grazie anche alla collaborazione con il San Gallicano e il Regina Elena. È quanto si legge in un comunciato di Medicina solidale. Inoltre, il Regina Elena e San Gallicano, istituto di Medicina Solidale e Roma Capitale, hanno firmato un protocollo d'intesa che punta a offrire una più efficace risposta socio-sanitaria alle persone in condizioni di fragilità estrema, non in carico ai servizi sociali e fuori dal sistema sanitario, che sono particolarmente a rischio di sviluppare patologie, come il Sars-Cov-2, e non sono a conoscenza o possiedono solo in parte le informazioni e gli strumenti necessari alla prevenzione. L'intesa si articola su azioni a più livelli, di ricerca e di programmazione, al fine ultimo di rendere il sistema di accoglienza di Roma Capitale sempre più efficace nel dare risposte tempestive e di qualità. (segue) (Com)