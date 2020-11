Covid: protocollo d'intesa Medicina solidale e Roma Capitale per sostegno ai più fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al protocollo sono stati attivati 50 posti di accoglienza e monitoraggio nella residenza "Casa tra noi" per garantire la possibilità di assistere in sicurezza coloro che devono affrontare un periodo di quarantena, con particolare riferimento alle persone risultate positive ma asintomatiche. Nell'ottica di rafforzare le linee di attività già in atto a livello territoriale, fin dall'inizio della pandemia, che hanno visto impegnate tutte le istituzioni a protezione dei più deboli, il protocollo prevede attività di screening sanitario volte a prevenire il contagio da Covid-19 tra le persone senza fissa dimora e gli immigrati richiedenti asilo, i minori stranieri non accompagnati in entrata o già assistiti dai centri di accoglienza gestiti in convenzione da Roma Capitale e presso i centri di accoglienza del privato sociale che operano in rete con la Sala operativa sociale. (segue) (Com)