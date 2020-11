Covid: protocollo d'intesa Medicina solidale e Roma Capitale per sostegno ai più fragili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È bello vedere che dopo la nostra iniziativa a favore delle persone senza fissa dimora ne stiano nascendo spontaneamente delle altre. Un segno che nella nostra città si sta risvegliando il senso di solidarietà e d umanità che sembrava sopito", commenta in una nota Lucia Ercoli, coordinatrice di Medicina solidale. "Il fatto poi che nascano nel cuore del cristianesimo, a piazza San Pietro, è un bel segnale di speranza per il mondo intero. Siamo felici di avere tracciato la strada che ora molti stanno seguendo", conclude. (Com)