Libia: fonti stampa, corrente Saleh lascia Forum Tunisi dopo accordo norme candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I delegati libici fedeli al presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, presenti al Foro di dialogo politico in corso a Tunisi, si sarebbero ritirati dai lavori dopo l'approvazione di una serie di norme legate alle condizioni che devono rispettare i candidati alla guida del futuro Consiglio di presidenza e del governo libico di unità nazionale. Secondo quanto riporta il sito libico "Libya 24 Tv", considerato vicino ai gheddafiani, i sostenitori di Saleh non hanno accettato il meccanismo scelto per l'elezione del presidente del Consiglio di presidenza dopo che è stato votato a maggioranza tra i delegati. Fonti delle delegazioni hanno attribuito il motivo del ritiro del gruppo di Saleh dal dialogo alle sue scarse possibilità di successo a diventare presidente dopo l'approvazione di questo nuovo meccanismo. (Tut)