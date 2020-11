Sardegna: Zoffili (Lega), "chi accusa Solinas un giorno dovrà chiedergli scusa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quante falsità sparate dalla macchina del fango contro la Regione Sardegna: è una vergogna. Come già avvenuto con Attilio Fontana per l'ospedale Covid che con responsabile lungimiranza ha realizzato in Fiera Milano, chi oggi attacca in modo strumentale, un giorno sarà costretto a chiedere scusa a Christian Solinas e a tutti i Sardi. Così Eugenio Zoffili, deputato e coordinatore regionale della Lega Sardegna sull'ordinanza per l'apertura delle discoteche. (Rsc)