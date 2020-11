© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istruzione è un vettore essenziale per un mondo in pace. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo al Forum della pace di Parigi. "Un mondo in pace è un mondo di tolleranza, rispetto e dignità. Valori di cui l'istruzione è un vettore essenziale e che devono essere tutelati nello spazio Internet", ha scritto su Twitter riprendendo "il senso" del suo discorso. (Beb)