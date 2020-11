Milano: Sardone (Lega), Sala fa foto da influencer mentre città è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sindaco Sala, dopo i monologhi su Facebook, trova anche il tempo di postare foto da influencer in perfetto stile radical chic. Tutto ciò mentre Milano è in difficoltà e gli ospedali cittadini hanno grossi problemi". Lo denuncia in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, riferendosi a una foto che il sindaco ha condiviso questa mattina su Instagram e che lo ritrae seduto di fronte alla Fondazione Prada, "un luogo che amo - spiega nella didascalia il primo cittadino - e che spero possa riaprire presto". "Tutti ci auguriamo che la Fondazione Prada, così come gli altri musei della città, possano riaprire il prima possibile, ma ricordiamo al sindaco che ci sono migliaia di bar, ristoranti, locali, attività commerciali, palestre, piscine, centri sportivi a rischio fallimento causa mancati aiuti da parte del governo. Anziché farsi foto salottiere, perché Sala non incontra tutti i commercianti per cui la sua giunta sta facendo pochissimo?", domanda Sardone. (com)