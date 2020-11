Energia: Terna, ad ottobre continua il recupero dei consumi di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre i consumi elettrici italiani sono risultati in crescita rispetto al mese precedente, nonostante la profonda incertezza alimentata dalla dinamica dei contagi relativa all’emergenza sanitaria da Covid-19: Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale ad alta e altissima tensione, ha infatti rilevato un valore di richiesta di energia elettrica che, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, registra un miglioramento congiunturale dello 0,4 per cento rispetto al mese scorso. Stando al relativo comunicato stampa, il dato di ottobre è sostanzialmente allineato ai 26,4 miliardi di chilowattora relativi allo stesso mese del 2019 e, corretta dagli effetti calendario e temperatura, la variazione diventa negativa per lo 0,6 per cento. Le fonti rinnovabili, prosegue la nota, hanno coperto il 37 per cento della domanda, in aumento rispetto al 28,8 per cento di un anno fa: il campione dei consumi dei clienti industriali monitorato da Terna, pur facendo registrare una flessione contenuta rispetto a ottobre dello scorso anno, appare ancora in ripresa rispetto ai mesi precedenti, con la variazione congiunturale del mese di ottobre su settembre che è pari a 1,4 punti percentuali. Nel mese di ottobre, prosegue la nota, la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta per l’84,2 per cento con produzione nazionale e per la quota restante (15,8) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. (segue) (Com)