Energia: Terna, ad ottobre continua il recupero dei consumi di elettricità (2)

- In dettaglio, la produzione nazionale netta (22,3 miliardi di chilowattora) è risultata in diminuzione del 2,8 per cento rispetto a ottobre del 2019. In forte crescita le fonti di produzione eolica. idrica e fotovoltaica, mentre registrano una flessione le produzioni geotermica e termoelettrica. A livello territoriale, prosegue la nota, la variazione tendenziale di ottobre 2020 è risultata negativa al Nord (-1,2 per cento) e al Sud e nelle Isole (-0,3 per cento), mentre è stazionaria al Centro. L’indice Imcei elaborato da Terna - che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale – pur facendo registrare una flessione rispetto a ottobre dello scorso anno appare ancora in graduale ripresa rispetto ai mesi precedenti. In particolar modo, il recupero è stato guidato dai comparti del siderurgico e dei materiali da costruzione, mentre sul dato complessivo hanno influito negativamente i valori dei settori dei mezzi di trasporto e della chimica. Nei primi 10 mesi del 2020 la domanda elettrica risulta ancora in flessione rispetto al corrispondente periodo del 2019, con un calo del 6,2 per cento anche in termini rettificati. (Com)