Sardegna: assessore Sanna e consigliere regionale Peru positivi al Covid-19

- L'assessore all'Urbanistica della Regione Sardegna, Quirico Sanna, è risultato positivo al Coronavirus. Lo annuncia lui stesso in un post pubblicato oggi su Facebook: "Voglio rassicurare tutti che sto bene, non ho febbre né dolori muscolari e ringraziando il Signore non ho problemi alle vie respiratorie, ho effettuato l'esame con un tampone molecolare e sono risultato positivo, pertanto sono in isolamento a casa mia a Cagliari dove rimarrò finché non risulterò negativo. Ovviamente mi sono organizzato per poter lavorare in remoto e poter studiare i numerosi fascicoli". L'assessore poi aggiunge: "Sia chiaro, io non mollo mai". Ieri anche il consigliere regionale Antonello Peru (Udc) ha annunciato di essere positivo al virus. (Rsc)