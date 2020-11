Roma 2021: Rete civica, ripartire da confronto diffuso per dare respiro alla città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Rete civica dei cittadini aderisce alla coalizione di centro sinistra Insieme per Roma. Attraverso il percorso avviato la Rete avrà l'occasione di presentare proposte e contributi utili al programma per le amministrative romane del 2021". Lo dichiara in una nota il coordinatore della Rete civica dei cittadini del Lazio, Giuseppe Celli. "La nostra città merita un coinvolgimento ampio di categorie, associazioni e cittadini e la Rete dei cittadini presente e attiva nel Lazio è pronta a dare il proprio contributo - aggiunge - Siamo convinti che dopo la stagione fallimentare della giunta Raggi sia necessario uno sforzo eccezionale per aprire la città al confronto, alle proposte concrete e innovative, che facciano ripartire un tessuto economico e sociale stanco e deluso e diano respiro alla Capitale del paese", conclude. (Com)