Egitto: debito pubblico scende all’87 per cento sul Pil a fine giugno

- Il rapporto debito/Pil dell’Egitto è sceso all’87 per cento alla fine di giugno 2020 dal 90,2 per cento dello stesso periodo del 2019. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze Mohamed Maait intervenendo alla "Egypt's Virtual Week", organizzata dalla British Egyptian Business Association (Beba) e dalla Camera di commercio britannica-egiziana, in collaborazione con l'ambasciata d'Egitto nel Regno Unito e il Dipartimento per il commercio internazionale britannico. La settimana virtuale sostituisce le due missioni rispettivamente nel Regno Unito e in Egitto da parte dei funzionari della Beba e della Camera di commercio sospese a causa della pandemia di coronavirus. Durante l’evento Maait ha affermato che il suo paese è riuscito a ridurre il rapporto debito/Pil dal 108 per cento nell'anno fiscale 2016/2017 all'87 per cento alla fine di giugno 2020. “Questo risultato riflette il successo della strategia di gestione del debito pubblico che mira a diversificare le risorse finanziarie, alleviare gli oneri sul debito e prolungarne la durata", ha affermato Maait. Come indicato da Maait, l’economia egiziana ha fatto segnare anche altri successi, superando le aspettative nonostante la pandemia di Covid-19, con diverse istituzioni finanziarie mondiali tra cui il Fondo monetario internazionale (Fmi), la Banca mondiale, Goldman Sachs e le agenzie di rating Standards & Poor's (S&P), Moody's e Fitch che hanno fornito prospettive positive. "Le riforme economiche hanno dato all'economia egiziana una certa solidità di fronte alle sfide interne ed esterne", ha sottolineato Maait. "Nel suo recente rapporto, S&P ha mantenuto il rating dell'emittente in valuta estera a lungo termine e il rating in valuta nazionale a lungo termine dell'Egitto a B, con outlook stabile”, ha dichiarato Maait. "S&P ha anche previsto che gli indicatori economici dell'Egitto raggiungeranno buoni tassi a breve termine, con la crescita reale a medio termine che probabilmente raggiungerà il 5 per cento all'inizio dell’anno fiscale 2020/2021”, ha aggiunto il ministro.(Cae)