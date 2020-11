Cooperazione: polmonite grave colpisce 4,2 milioni di bambini sotto i cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni anno, la polmonite grave colpisce 4,2 milioni di bambini sotto i 5 anni in 124 paesi a basso e medio reddito. Lo dice uno studio di Unicef Clinton Health Access Initiative (Chai), Save the Children e Murdoch Children's Research Institute (Mcri), nel quale si evidenzia che i bambini soffrono a livello critico di bassi livelli di ossigeno. Per le agenzie, l'interruzione dei servizi sanitari dovuta alla pandemia di Covid-19 minaccia di essere un ulteriore colpo nella battaglia contro la malattia contagiosa più letale al mondo per i bambini, che ogni anno uccide oltre 800 mila bambini sotto i 5 anni. La polmonite è causata da batteri, virus o funghi, e comporta che i bambini combattano per respirare mentre i polmoni si riempiono di pus e fluidi. La polmonite grave colpisce più di 22 milioni di bambini piccoli nei paesi a basso e medio reddito ogni anno e uccide più di malaria, morbillo e diarrea combinati. (segue) (Com)