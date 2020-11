Cooperazione: polmonite grave colpisce 4,2 milioni di bambini sotto i cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid-19 ha contagiato milioni di persone e ha peggiorato le condizioni già difficili dei bambini a livello globale", ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale Unicef. "Mentre il mondo lotta contro la pandemia e le gravi conseguenze per i più vulnerabili, non dobbiamo perdere di vista il fatto che la polmonite continua a uccidere ogni giorno più di 2 mila bambini. L'ossigenazione medica può aiutare a salvate molte di queste vite". L'ossigenazione medica combinata con antibiotici può aiutare a salvare le vite di tanti bambini con polmonite grave. Ma in diversi luoghi, l'ossigeno per curare un bambino con polmonite grave per 3-4 giorni può costare dalle 30 alle 45 sterline. Per le famiglie più povere, questo costo rappresenta una barriere enorme alle cure – sempre che il bambino possa accedere a una struttura sanitaria con ossigenazione funzionante e operatori sanitari formati, che spesso scarseggiano nei paesi più poveri. (segue) (Com)