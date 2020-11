Cooperazione: polmonite grave colpisce 4,2 milioni di bambini sotto i cinque anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I modelli della Johns Hopkins hanno mostrato che l'interruzione di cure neonatali, di accesso ad antibiotici e della somministrazione di vaccini contro la polmonite si traducono in una combinazione di polmonite e sepsi neonatale che potrebbe uccidere oltre 25.000 vite in più ogni mese. In molti paesi, l'analisi dei dati dei sistemi informativi sanitari di routine effettuata separatamente da Save the Children e dall'Unicef mostra che il numero di bambini che ricevono vaccinazioni, diagnosi e cure è diminuito. A causa della pandemia in corso, sono stati riportati un peggioramento della carenza e l'aumento del prezzo dell'ossigeno in paesi con alcuni dei più alti numeri di morti per polmonite nei bambini come India, Bangladesh e Nigeria. Secondo l'OMS, i paesi più poveri possono avere attualmente solo dal 5 al 20 per cento dell'ossigeno medico di cui hanno bisogno nel complesso. La pandemia di Covid-19 ha innescato sforzi globali per ampliare i sistemi di approvvigionamento di ossigeno. In un sol colpo, la portata degli sforzi per aumentare l'offerta ha fatto sì che l'Oms e i suoi partner abbiano distribuito 30 mila concentratori di ossigeno nei paesi di tutto il mondo. Solo l'Unicef ha consegnato oltre 15 mila concentratori in più di 90 paesi. di COVID-19 e oltre, con un pacchetto di servizi medici di base libero per l'utilizzo da parte di tutti con terapia d'ossigeno, anche per i bambini;Generare migliori dati per monitorare la pandemia e i suoi effetti sui sistemi di assistenza sanitaria che comprendano la copertura di pulsossimetria per la diagnosi, ossigeno e gli antibiotici raccomandati per la polmonite dei bambini – amoxicillina in pastiglie dissolventi e antibiotici per iniezione per la polmonite grave; (segue) (Com)