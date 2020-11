Cooperazione: polmonite grave colpisce 4,2 milioni di bambini sotto i cinque anni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mondo, Save the Children, Unicef e Chai stanno ampliando i programmi sul campo e stanno unendo le forze con i loro partner per avere diagnosi salvavita e cure per i bambini. In Nigeria, Save the Children collabora con Gsk per assicurare che ogni letto nel reparto pediatrico del Dutse General Hospital abbia una cospicua fornitura di ossigeno;In Ghana e Senegal, l'Unicef ha fornito scorte di ossigeno per la risposta al Covid-19 espandendo, allo stesso tempo, gli sforzi per supportare il governo a migliorare l'accesso a cure di base per i bambini con polmonite. In Sierra Leone, l'Unicef ha supportato l'installazione di impianti di ossigeno Pressure Swing Adsorption (PSA) nel paese e in Bangladesh, l'Unicef ha realizzato un impianto medico per l'ossigeno liquido nell'Unità speciale di cura neonatale presso l'ospedale del distretto di Sadar a Cox's Bazar per curare i rifugiati rohingya. In Etiopia, Kenya, Nigeria, India e Uganda – 5 paesi che rappresentano un terzo delle morti globali per scarsa presenza di ossigeno nel sangue - CHAI sta lavorando dal 2016 per aumentare l'accesso a diagnosi e cure. Come finalisti nella competizione 100&Change della MacArthur Foundation, Chai e MCRI stanno cercando di salvare decine di migliaia di vite ogni anno ampliando in modo sostenibile la terapia di ossigeno e le diagnosi in questi 5 paesi. Chai sta anche lavorando in collaborazione con PATH ed Every Breathe Counts Coalition sul progetto COVID-19 Respiratory Care Response Coordination per supportare i paesi nell'esecuzione e sviluppo del piano di assistenza respiratoria per soddisfare le esigenze legate al Covid-19. (Com)