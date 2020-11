Trasporti: assessore Roma, benvenuti ai 51 neoassunti in Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenuti ragazzi. Ecco i 51 neoassunti in Atac. Sono gli ultimi autisti arrivati in azienda, prenderanno servizio nei prossimi giorni.Il risanamento di Atac passa anche attraverso l’assunzione di nuovi dipendenti". Lo afferma in un post l'assessore ai Trasporti, Pietro Calabrese, in un post su Facebook. "Oltre a rinnovare la flotta bus abbiamo salvaguardato 12mila posti di lavoro e tutelato il personale dell’azienda, nel rispetto del piano di concordato. Ai nuovi assunti auguro buon lavoro", conclude. (Rer)