Covid: Gallera, in questa fase tracciamento è quadi impossibile

- “Il documento di fine aprile che definisce i parametri e gli indicatori e identifica le varie fasi precisa che nella fase 3 e nella fase 4 il tracciamento diventa quasi impossibile perché il numero dei casi diventa troppo grande. Questo l’ha scritto il Governo e l’abbiamo votato nella conferenza delle Regioni ed è un dato scientifico sulla base del quale siamo definiti livello quattro, tre o due”. Lo ha detto a Sky TG24 l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. “Ieri – ha aggiunto - avevamo quattromila nuovi contagiati a Milano e vorrebbe dire in una giornata fare, non solo quattromila telefonate ma considerato che ognuno di questi fornisce tra le dieci e le venti persone che ha incontrati, vorrebbe dire fare altre ottantamila telefonate. Ogni giorno questi sono i volumi degli interventi. Il tracciamento quando ci sono molte persone positive entra in difficoltà e questo è definito scientificamente dall’Istituto Superiore di Sanità”. (Rem)