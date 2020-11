Covid: Vaticano, Papa Francesco offre tamponi gratuiti per i poveri e senzatetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vaticano sta offrendo test gratuiti per il coronavirus ai poveri e ai senzatetto di Roma come parte delle attività della Giornata mondiale dei poveri della Chiesa cattolica che si celebra domenica 15 novembre. I tamponi vengono offerti in una clinica al largo di Piazza San Pietro che il Papa ha allestito diversi anni fa per fornire cure mediche di base a persone indigenti, alcune delle quali vivono per le strade del quartiere intorno al Vaticano. Come spiegato oggi durante una conferenza stampa online da monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione, i tamponi sono effettuati nell’ambulatorio sotto il Colonnato, aperto dalle 8 alle 14, gestito ad opera dell’Elemosineria Apostolica. In due settimane di attività dell'ambulatorio sono stati effettuati 50 tamponi al giorno. (Res)