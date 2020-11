Covid: Stocchetti (Policlinico), non esistono "malati lombardi", ospedale Fiera non serve solo Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fiera non serve solo Milano". Lo ha detto in conferenza stampa il direttore del padiglione del Policlinico in Fiera, Nino Stocchetti, spiegando che i 57 pazienti ora ricoverati provengono da diversi territori della Lombardia, su decisione del coordinamento regionale. "All'inizio - ha precisato - è capitato che alcuni pazienti dovessero fare anche duecento chilometri per trovare un posto. Adesso cerchiamo di minimizzare la lunghezza dei trasporti". "Se la Fiera funzionerà e offrirà queste risorse in più, e credo che lo farà, anche se l'ondata si abbattesse sulle province che adesso sembrano un po' più risparmiate, il nostro dovere sarà accogliere questi pazienti", ha assicurato Stocchetti, ricordando che "quando i dati hanno cominciato a diventare brutti in Campania", si era pensato di accogliere i pazienti alla Fiera di Milano. "Poi abbiamo dovuto essere un po' più modesti, un po' più umili: noi non riusciamo adesso a far fronte ai malati che abbiamo sulla porta di casa ma, per come penso la medicina, per noi non ci sono malati lombardi, ma ci sono malati. Punto", ha spiegato il direttore, facendo sapere che dei pazienti attualmente ricoverati "circa un terzo non sono italiani. Siamo diventati abbastanza esperti in cognomi che facciamo fatica a capire. Non ci interessa nulla se vengono da di qua o da lì, se hanno bisogno, li si prende". La maggior parte delle persone ricoverate in Fiera - ha fatto sapere Nicola Bottino, responsabile del modulo del Policlinico - "sono pazienti intubati nei pronto soccorso" degli ospedali. (Rem)