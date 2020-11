Vaccini: Gallera, per persone fragili ci sono, ne abbiamo comprati 100 per cento in più rispetto anno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In regione Lombardia i vaccini per le categorie fragili ci sono, la vaccinazione è iniziata il 19 ottobre, seguendo le indicazioni del ministero della Salute. In Lombardia le prime dosi sono arrivate il 12 di ottobre, nel mese di ottobre ne abbiamo trasferite 800mila ai medici di medicina generale e Rsa. Tutte le Rsa hanno in mano i vaccini per gli ospiti e i medici di medicina generale hanno già fatto i fragili e stanno iniziando a fare gli Over 65. Abbiamo acquistato il 100 per cento in più dei vaccini dell’anno scorso, che sono arrivati scaglionati tra ottobre e adesso”. Lo ha detto a Sky TG24 l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. “L’effetto del vaccino - ha spiegato - dura tre mesi, se lo facciamo a settembre esaurisce la sua efficacia ancor prima che arrivi il picco influenzale. Tutte le Regioni hanno iniziato le vaccinazioni a ottobre. In Lombardia negli ultimi quattro anni il picco influenzale c’è stato tra gennaio e metà di febbraio. Fare il vaccino a novembre è il momento giusto. Se l’influenza è a gennaio e febbraio, questo significa che quello che sta succedendo adesso che l’influenza non c’è sono evidentemente sintomi da covid. Rispondendo poi alla domanda se siano arrivati i vaccini spray per i bambini, Gallera ha spiegato che la vaccinazione con gli spray “partirà da lunedì prossimo e siamo la prima Regione in Italia che utilizza questo spray fortemente innovativo, che non ha l’ago. È un vantaggio particolarmente significativo che diamo a tutti i bambini da due a sei anni”.(Rem)