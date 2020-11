De Micheli: "Puntiamo a una riforma strutturale del Trasporto pubblico locale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, intervenendo all'Innovation summit di Deloitte, ha dichiarato che si punta a una riforma del trasporto pubblico locale anche nella direzione di un maggior utilizzo della tecnologia. "Abbiamo in testa di fare riforma strutturale del trasporto pubblico locale, che avrà come uno dei suoi capisaldi l'utilizzo della tecnologia e della digitalizzazione. Se il trasporto pubblico locale fosse stato più digitalizzato all'inizio di questa esperienza di pandemia – ha osservato infatti De Micheli - avremmo avuto anche molto meno problemi".La titolare del Mit ha sottolineato che l'investimento sul trasporto pubblico locale nelle città sta già avvenendo con le risorse italiane, con "3 miliardi euro per la sostituzione dei bus", mentre 8 miliardi di euro sono "da assegnare alle città che hanno piani di realizzazione di trasporti rapidi di massa innovativi, o di completamento di piani già in corso di esercizio in questi anni".(Rin)