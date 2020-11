Covid: Gallera, andiamo verso miglioramento, ma stupore per poche regioni in zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal 15 ottobre abbiamo avuto una rapidissima diffusione del contagio nella nostra Regione e siamo sempre stati ben consapevoli di una situazione delicata e non a caso abbiamo assunto decisioni prima di quelle del Governo. È chiaro che la situazione è complicata, ma dati che stiamo vedendo adesso sono gli effetti delle misure rigide adottate con l’ordinanza del Presidente Fontana e del ministro della Salute. I dati che abbiamo sono di miglioramento”. Lo ha detto a Sky TG24 l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. “Va premiato il sacrificio – ha detto - nel momento in cui produce dei risultati. Abbiamo visto con un po’ di stupore il fatto che solo poche Regioni erano state inserite nella zona rossa quando la diffusione del contagio correva molto forte in tutto il Paese e quando l’Istituto di Superiore di Sanità aveva ritenuto non affidabili i dati di almeno quattro Regioni. Il messaggio è che dobbiamo fare tutti un sacrificio stando in casa per alcune settimane con un comportamento molto rigoroso altrimenti rischiamo di vanificare i sacrifici di molti”. (Rem)