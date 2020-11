Speciale energia: gas del Mar Nero, tre colossi rinunciano a progetto in Romania a causa dei ritardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statunitense ExxonMobil, la russa Lukoil e la polacca PGNiG sono le tre maggiori compagnie energetiche che hanno annunciato nell'ultimo anno la loro intenzione di rinunciare al progetto di estrazione di gas naturale dal settore romeno del Mar Nero. La possibile uscita dai progetti romeni arriva sullo sfondo dell'infinito rinvio della normativa che consentirebbe l'avvio della produzione. Secondo quanto riferito dal portale "G4media", la legge sullo sfruttamento dei giacimenti di gas offshore, voluta dall'ex leader del Partito socialdemocratico (Psd), Liviu Dragnea, e respinta da tutti gli investitori, è ancora in vigore un anno dopo la caduta del governo del Psd. ExxonMobil ha annunciato ai suoi partner romeni nel luglio 2019 di voler vendere la sua quota del 50 per cento nel perimetro di acque profonde del giacimento Neptun Deep nel Mar Nero. Omv Petrom è un partner al 50 per cento, ma ExxonMobil è anche l'operatore della licenza. (Rob)