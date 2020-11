Speciale energia: Di Maio, East Med Gas Forum luogo di confronto efficace per politica comune nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’East Med Gas Forum, a cui l’Italia aderisce insieme ad altri partner, rappresenta “un luogo efficace di confronto”, anche col settore privato, su una “politica comune per l’utilizzo delle riserve di gas”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo a una domanda della deputata Silvia Fregolent (Iv) durante un question time alla Camera dei Deputati. Secondo il ministro, chiamato a rispondere sulle iniziative del governo per rispondere all’”espansionismo” turco nel Mediterraneo orientale, occorrerà continuare a “incoraggiare l’avvio di colloqui esplorativi fra Grecia e Turchia” sulla delimitazione delle zone marittime. Di Maio ha anche auspicato che avvengano “negoziati sotto l’egida dell’Onu” per fornire un contributo alla stabilità nell’area. (Res)