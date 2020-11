Speciale energia: Francia, la serrata non porta a un calo importante dei consumi di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prima settimana della serrata imposta in Francia a partire dal 30 ottobre a causa dell'emergenza coronavirus non si è registrato un forte impatto sui consumi dell'energia elettrica, che ha registrato un calo compreso tra il 3 e il 4 per cento rispetto alla media. Lo ha reso noto la società che gestisce la rete del trasporto elettrico (Rte). In occasione della prima quarantena, in vigore dal 17 marzo all'11 maggio, il dato era compreso tra il 15 e il 20 per cento. Dal rientro dalla pausa estiva il calo dei consumi di elettricità è stato tra il 2 e il 3 per cento. (Frp)